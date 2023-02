Totalenergies : Projets renouvelables avec Crédit Agricole

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - TotalEnergies a annoncé vendredi avoir fait entrer Crédit Agricole Assurances au capital d'un portefeuille de projets dans les énergies renouvelables en France.



Le groupe dit avoir cédé à la filiale de la banque verte une participation de 50% au sein d'un portefeuille de 234 MW composé de 23 centrales solaires d'une capacité de 168 MW et de six centrales éoliennes de 67 MW.



Sur les 29 centrales de ce portefeuille, 25 sont déjà en exploitation (180 MW) et quatre autres (54 MW) devraient être mises en service dans le courant du premier semestre 2023.



Cette transaction est fondée sur une valeur d'entreprise du portefeuille de 300 millions de dollars (100%) équivalente à un multiple de 16 fois l'Ebitda de l'ensemble.



Dans un communiqué, TotalEnergies explique que l'opération va lui permettre d'accélérer les cash-flows des projets et de porter le niveau de rentabilité de ses capitaux investis dans les renouvelables à plus de 10%.



Ses équipes continueront d'assurer la gestion d'actifs, l'exploitation et la maintenance des centrales, dont la production est appelée à représenter la consommation électrique de 200.000 habitants et à permettre d'éviter l'émission d'environ 96.000 tonnes de CO2 par an pendant 30 ans.



TotalEnergies s'est donné comme objectif d'atteindre 4 GW de capacité de production d'origine renouvelable en France d'ici à 2025.



Copyright (c) 2023 CercleFinance.com. Tous droits réservés.