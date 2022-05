Totalenergies : Projet de recyclage avec New Hope Energy

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - TotalEnergies annonce la signature d'un accord commercial avec New Hope Energy, qui construira une usine de recyclage chimique au Texas pour convertir des déchets plastiques en une matière première recyclée, dont une partie sera vendue à TotalEnergies.



L'usine, dont la mise en service est prévue pour 2025, fera appel à une technologie de pyrolyse brevetée pour traiter et transformer plus de 310.000 tonnes par an de déchets, dont une grande partie est aujourd'hui destinée à l'enfouissement et l'incinération.



TotalEnergies traitera 100.000 tonnes de matière première recyclée dans ses unités de production basées au Texas, pour produire des polymères aux propriétés identiques à celles des polymères vierges, et notamment compatibles avec l'usage alimentaire.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.