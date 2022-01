Totalenergies : Projet de parc éolien en Ecosse

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - La joint-venture composée de TotalEnergies (38,25%), Green Investment Group (GIG) (46,75%), filiale de Macquarie, et RIDG (15%), développeur écossais dans l'éolien offshore, annonce avoir obtenu la concession de la zone N1 pour développer un parc éolien offshore de 2 GW en Ecosse.



Ce projet sera situé à 30 kilomètres au large de l'archipel écossais des Orcades et représente un investissement potentiel de plus de quatre milliards de livres sterling. Sa production d'électricité renouvelable devrait débuter d'ici 2030.



Dans le cadre de ce développement, les partenaires investiront 140 millions de livres afin de soutenir le développement des capacités de la chaîne d'approvisionnement locale et notamment l'amélioration des infrastructures portuaires des Orcades et du Caithness.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.