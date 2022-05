Totalenergies : Projet de captage du CO2 en Louisina

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - TotalEnergies a annoncé lundi le lancement d'un projet de captage du CO2 visant à décarboner la production de gaz naturel liquéfié d'un terminal situé en Louisiane (Etats-Unis).



Le groupe énergétique français explique avoir signé un accord avec l'américain Sempra Infrastructure et les japonais Mitsui et Mitsubishi concernant le développement de ce projet, dit 'Hackberry Carbon Sequestration' (HCS), sur le site de Cameron LNG.



Le projet vise à capter, transporter et stocker le dioxyde de carbone (CO2) issu du terminal en vue le capter via des unités de désacidification, avant de le déshydrater et de le comprimer.



Acheminé par gazoduc à une dizaine de kilomètres de là, le carbone sera ensuite stocké de manière permanente dans un aquifère salin à l'aide d'un puits pouvant y injecter jusqu'à deux millions de tonnes par an.



