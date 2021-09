Totalenergies : Projet de bornes de recharge en Chine

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - TotalEnergies a annoncé mardi qu'il allait s'associer au groupe énergétique chinois China Three Gorges en vue de développer un réseau de bornes de recharge pour véhicules électriques à Wuhan et dans la province du Hubei.



Les deux groupes ont signé un accord prévoyant la création d'une coentreprise détenue à parts égales qui sera chargée de déployer des infrastructures et des services de recharge rapide.



L'objectif est d'installer et d'opérer plus de 11.000 points de recharge haute puissance d'ici à 2025.



Après des projets similaires à Amsterdam, Anvers, Paris et Londres, il s'agit du deuxième développement majeur en Asie pour TotalEnergies en l'espace de quelques mois, suite à l'acquisition du plus grand réseau de bornes de recharge de Singapour en juillet dernier.



Pour mémoire, la Chine affiche l'ambition d'atteindre la neutralité carbone à horizon 2060.



