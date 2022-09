Totalenergies : Présente ses nouvelles perspectives

(CercleFinance.com) - Lors de ses séances des 22 et 28 septembre, le conseil d'administration de TotalEnergies a revu les perspectives de la compagnie.



La compagnie affichera fin 2022 un bilan très solide avec un taux d'endettement en forte baisse autour de 5%.



La compagnie prévoit une croissance de son cash-flow (hors Russie) de 4 milliards de dollars à horizon de 5 ans dans des hypothèses modérées de prix de l'énergie.



Dans ce contexte, le conseil d'administration prévoit d'allouer à travers les cycles 35 à 40% du cash-flow aux actionnaires tout en accélérant la stratégie de transformation de l'entreprise avec des investissements nets en hausse de 14 à 18 milliards de dollars par an sur 2022-2025.



Cette hausse sera consacrée au développement des énergies décarbonées et aux programmes de réduction de l'empreinte carbone pour un tiers des investissements.



Confiant dans la capacité de TotalEnergies à assurer une croissance rentable et durable, le conseil d'administration maintient le programme de rachats d'actions à 7 milliards de dollars et versera un acompte sur dividende exceptionnel de 1 E par action en décembre 2022.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Vous suivez cette action ? Recevez toutes les infos sur TOTALENERGIES en temps réel : Par « push » sur votre mobile grâce à l’application TradingSat Bourse Par email Ok