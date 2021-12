Totalenergies : Partenariat avec Plastic Omnium

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - TotalEnergies et Plastic Omnium annoncent avoir signé un partenariat stratégique afin de développer des matériaux plastiques en polypropylène recyclé répondant aux normes des pièces de carrosserie automobiles, notamment en matière d'esthétique et de sécurité.



Ils mettront en commun leurs compétences pour concevoir de nouveaux types de polypropylènes recyclés plus performants et respectueux de l'environnement, tout en apportant des réponses concrètes aux défis de la fin de vie des plastiques.



Les deux groupes soulignent que les matériaux plastiques dans les pièces de carrosserie jouent un rôle clé dans la réduction des émissions de CO2 du secteur automobile, en permettant l'optimisation de l'aérodynamisme et la réduction du poids des véhicules.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.