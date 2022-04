Totalenergies : Partenariat avec Eneos pour du SAF au Japon

(CercleFinance.com) - TotalEnergies annonce s'associer à Eneos Corporation, à travers un projet de coentreprise, pour évaluer la faisabilité d'une unité de production de carburant aérien durable (SAF) au sein de la raffinerie Eneos de Negishi, au Japon.



L'unité envisagée, dont la capacité de production annuelle serait de 300.000 tonnes de SAF, traiterait des déchets ou résidus issus notamment de l'économie circulaire (huiles de cuisson et graisses animales principalement).



'Les carburants aériens durables sont une des solutions disponibles pour une réduction significative des émissions de CO2 et répondent à une demande forte du secteur aéronautique pour réduire son empreinte carbone', souligne le géant énergétique français.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel