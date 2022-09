Totalenergies : Partenaire de QatarEnergy pour un projet GNL

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - TotalEnergies a de nouveau été retenue comme premier partenaire international par QatarEnergy pour le projet de GNL North Field South (NFS), d'une capacité de 16 Mt/an.



TotalEnergies obtiendra une participation de 9,375 % dans le projet NFS - sur un total de 25% disponible pour les partenaires internationaux - tandis que la compagnie nationale QatarEnergy détiendra les 75 % restants.



Grâce au cumul de ses participations dans NFE (6,25%) et NFS, TotalEnergies ajoutera, d'ici 2028, 3,5 Mt/an de production à son portefeuille mondial de GNL.



Patrick Pouyanné, président directeur général de TotalEnergies, a déclaré : ' Le leadership ambitieux dont fait preuve l'État du Qatar pour développer ses ressources gazières à travers ce projet d'extension - l'un des plus compétitifs au monde du point de vue des coûts et des émissions - contribuera fortement à accroître l'offre de GNL dans les années à venir. Nous considérons le Qatar comme un pays stratégique à long-terme pour TotalEnergies et ce nouvel ajout de capacités à notre portefeuille marque une étape importante vers l'atteinte des objectifs de croissance de TotalEnergies dans le GNL bas carbone. '



