Totalenergies : Oddo reste à 'surperformance'

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Oddo BHF réaffirme son opinion 'surperformance' et son objectif de cours de 51 euros sur TotalEnergies, sa 'top pick' dans le secteur, estimant notamment que le début du rachat d'actions au quatrième trimestre sera un bon catalyseur pour le titre.



Au lendemain d'une présentation stratégique, le bureau d'études souligne que le groupe énergétique prévoit que sa croissance dans les années à venir proviendra pour l'essentiel du GNL, et qu'il a révisé en hausse son objectif de ROE de 10% à 12% en 2025.



'Le titre a progressé de 18% en YTD mais sous-performe ses pairs de 10% et sa valorisation reste attractive avec une décote de 13% en PE et en ligne en P/CF alors qu'il mérite une prime pour le best in class en termes de transition énergétique', juge-t-il en outre.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.