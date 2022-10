Totalenergies : Oddo relève son objectif de cours

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Oddo BHF réaffirme son opinion 'surperformance' sur TotalEnergies, tout en relevant son objectif de cours de 60 à 66 euros, avec des BPA rehaussés de 11% en 2022 et de 27,5% en 2023 en raison notamment d'un scenario de prix du pétrole plus élevé.



Le bureau d'études souligne que le groupe énergétique 'offre un rendement de FCF yield d'environ 25% couplé à un excellent rendement global (y compris des rachats d'actions) de 12%, un des meilleurs du secteur et une très bonne visibilité'.



'De plus, il a une longueur d'avance dans la transition énergétique qui devrait s'accélérer favorisant son rerating alors qu'il mérite une prime par rapport à une décote de 10% actuellement', ajoute l'analyste en charge du dossier.



