Totalenergies : Oddo confirme son conseil sur le titre

(CercleFinance.com) - Oddo confirme sa note de 'surperformance' sur le titre TotalEnergies, avec un objectif de cours inchangé de 60 euros.



Le bureau d'analyses rappelle que le groupe est dans le top trois mondial et le premier exportateur de GNL ex-USA mais qu'il souhaite s'y développer davantage et cherche de nouvelles opportunités pour y augmenter sa production en lien avec la forte demande européenne sur le GNL.



'Le groupe a également des objectifs ambitieux dans les renouvelables aux USA, secteur soutenu par l'administration Biden et qui devrait représenter 25% de son objectif 2030 de 100 GW surtout suite à l'acquisition du développeur Clearway', rapporte Oddo.



Le broker estime que le pipeline de projets de TotalEnergies lui permet de sécuriser son objectif de 35 GW en 2025 et de rester 'très confiant sur l'objectif de 2030'.



Au sujet des grèves dans l'Hexagone, 'un seul syndicat maintient le blocage tandis que les autres syndicats sont ouverts au dialogue', indique Oddo.



L'analyste évalue l'impact de ce mouvement à environ 30 M$ par semaine correspondant à un manque à gagner dans un contexte de marges élevées.



