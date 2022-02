Totalenergies : Nouvelle découverte au Suriname

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - TotalEnergies, opérateur du Bloc 58 avec une part de 50%, et son partenaire APA Corporation annoncent une nouvelle découverte significative de pétrole et de gaz associé sur le puits Krabdagu-1, dans la zone centrale de ce bloc au large des côtes du Suriname.



Situé à 18 kilomètres au sud-est de Sapakara South, Krabdagu-1 a été foré dans une profondeur d'eau d'environ 780 mètres. Le puits a traversé plusieurs réservoirs campaniens et maastrichtiens de bonne qualité et rencontré environ 90 mètres d'huile légère.



Les opérations de forage et de diagraphie se poursuivront. Des opérations de DST (Drill Stem Test) seront effectuées sur le puits afin d'évaluer les ressources et la productivité, et le forage d'au moins trois autres puits sont planifiés en 2022 sur ce même bloc.



