Totalenergies : Nouvelle découverte au large du Brésil

(CercleFinance.com) - TotalEnergies a annoncé lundi une nouvelle découverte de pétrole sur un puits brésilien situé au nord-ouest d'un champ éloigné d'environ 250 km des côtes de Rio de Janeiro.



Cette découverte se trouve dans la zone de coparticipation de Sépia, qui est opérée par Petrobras avec une participation de 51,9% et dans laquelle TotalEnergies détient depuis quelques mois un intérêt de 19,2%, indique le groupe dans un communiqué.



Le réservoir, qui produit actuellement environ 170.000 barils de pétrole par jour, est également détenu par QatarEnergy (14,4%) et Petronas (14,4%).



Le puits a été foré dans une profondeur d'eau d'environ 2.200 mètres, faisant apparaître une épaisseur nette parmi les plus élevées jamais enregistrées au Brésil.



Les opérations visant à caractériser le réservoir et à mesurer l'étendue de la découverte sont en cours, précise Total dans son communiqué.



