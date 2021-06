Totalenergies : Nouvelle carte pour professionnels

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - TotalEnergies fait part du lancement de la Carte Mobility Corporate, destinée à 'simplifier la gestion des frais professionnels et éviter aux entreprises comme à leurs collaborateurs le lourd traitement des notes de frais'.



Cette carte internationale permet de régler les frais de carburants, recharge électrique, parking, péage, lavage et boutique dans le réseau de TotalEnergies et de ses partenaires, mais également des frais professionnels auprès de commerçants du réseau Mastercard.



'Une entreprise peut paramétrer chacune de ses cartes en temps réel, selon les profils de ses collaborateurs (catégories de dépenses acceptées, périmètre géographique, plafond maximal...) et bénéficier d'un reporting avancé', ajoute le groupe énergétique.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.