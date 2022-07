Totalenergies : Nouveau craqueur en activité chez Borealis

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - TotalEnergies fait savoir que Bayport Polymers, joint-venture détenue à parts égales avec Borealis, a lancé les opérations commerciales de son nouveau craqueur d'éthane, d'une capacité de production annuelle d'un million de tonnes d'éthylène.



Ce projet a nécessité près de deux milliards de dollars d'investissement. Il sera construit sur le site et opéré par la raffinerie TotalEnergies de Port Arthur dans l'État du Texas.



L'éthylène produit par le craqueur alimentera les unités existantes de polyéthylène de Baystar, ainsi qu'une nouvelle usine de polyéthylène de technologie Borstar en construction à Bayport (Texas).



' Après d'importants investissements aux Etats-Unis dans le GNL et l'électricité renouvelable en 2022, la mise en service de ce nouveau craqueur est une étape de plus qui renforce la présence de TotalEnergies sur le territoire américain', souligne Bernard Pinatel, directeur général de la branche Raffinage-Chimie de TotalEnergies.



