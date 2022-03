Totalenergies : Mercedes-Benz rejoint l'initiative ACC

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Stellantis, TotalEnergies et Mercedes-Benz annoncent avoir finalisé les accords définitifs en vue d'accueillir Mercedes-Benz comme nouveau partenaire d'Automotive Cells Company (ACC). Avec cette arrivée, la capacité industrielle d'ACC va être portée à 120 GWh minimum d'ici 2030.



A cet horizon, ses usines française (Billy-Berclau / Douvrin) et allemande (Kaiserslautern) pourront chacune produire au moins 40 GWh par an contre les 24 GWh initialement prévus. De plus, la feuille de route industrielle d'ACC s'enrichira d'un troisième site à Termoli, en Italie.



Pour rappel, l'objectif d'ACC, initiative entreprise en 2020 par Stellantis et TotalEnergies, est de développer et de produire des cellules et des modules de batteries pour véhicules électriques. Le nouvel objectif de capacité mobilisera un investissement de plus de sept milliards d'euros.



