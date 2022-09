Totalenergies : Livre ses analyses sur le marché de l'énergie

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - TotalEnergies a présenté aujourd'hui 'Energy Outlook 2022', une publication annuelle dont l'objectif est d'améliorer la compréhension du système énergétique mondial, à quelques semaines de l'ouverture de la COP27, qui se tiendra en Egypte en novembre.



Selon Total, le nombre croissant de pays ayant pris des engagements de neutralité carbone d'ici à 2050 constitue 'une excellente nouvelle pour le climat', mais se traduirait néanmoins par une augmentation de la température de 2,1 à 2,3 degrés d'ici à 2100...



L'industriel a baptisé 'rupture' un autre scénario visant à atteindre les objectifs de l'Accord de Paris en 2050, avec une hausse des températures 'bien inférieure à 2°C' par rapport aux niveaux préindustriels.



'Cela ne se fera pas sans que les pays riches soutiennent les pays émergents en favorisant une transition énergétique juste (via des investissements, des transferts de technologies, de la formation...) avec un financement au moins au niveau prévu par l'accord de Paris (100 milliards de dollars par an depuis 2020).



'Les perturbations actuelles des marchés de l'énergie ont renforcé la nécessité d'un dialogue global sur la transition énergétique, impliquant la participation de tous les acteurs de la société, ' a déclaréPatrick Pouyanné, Président-directeur général de TotalEnergies.



'Avec ce document (...) TotalEnergies entend partager sa connaissance du système énergétique mondial, afin de contribuer aux décisions qui favoriseront la transition énergétique et aideront à lutter contre le changement climatique', conclut le responsable.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.