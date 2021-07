Totalenergies : Le titre progresse après un trimestre solide

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - TotalEnergies a publié jeudi des résultats en hausse au titre du deuxième trimestre, portés par la remontée des prix du pétrole et la reprise de la demande, et dévoilé de nouveaux plans de rachats d'actions.



Sur le trimestre écoulé, le bénéfice net ajusté part du groupe atteint 3,46 milliards d'euros, contre 126 millions d'euros un an plus tôt et un consensus de l'ordre de 3,3 milliards d'euros.



Son chiffre d'affaires ressort à 47 milliards d'euros, à comparer avec 25,7 milliards d'euros au deuxième trimestre 2020.



La troisième compagnie pétrolière européenne derrière Shell et BP indique par ailleurs avoir décidé d'allouer jusqu'à 40% du cash-flow supplémentaire généré au-dessus de 60 dollars le baril à des rachats d'actions.



Pour mémoire, le prix du baril de pétrole se maintient au-dessus de la barre des 60 dollars depuis début février et a même dépassé les 70 dollars à la fin du mois de juin.



TotalEnergies, qui cherche à privilégier ses projets les plus rentables, a également annoncé qu'il allait se retirer du projet de Petrocedeo au Venezuela et qu'il avait trouvé de l'huile lors du forage du puits Sapakara South-1, localisé au sein du Bloc 58 au large des côtes du Suriname.



Le groupe a également officialisé ce matin une collaboration stratégique avec Amazon, par laquelle il aidera le géant de l'Internet à atteindre 100% d'énergie renouvelable pour ses opérations, tandis qu'Amazon lui permettra d'accélérer sa transformation digitale.



Le titre était en hausse de 1,5% mercredi à la Bourse de Paris après toutes ces annonces.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.