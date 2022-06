Totalenergies : Le carburant durable adopté aux 24h du Mans

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - TotalEnergies fait savoir que pour la première fois dans l'histoire des 24 Heures du Mans, les 62 voitures au départ de la 90èmeédition qui aura lieu ce weekend évolueront avec un carburant 100% renouvelable conçu et produit par TotalEnergies : l'Excellium Racing 100.



Ce carburant zéro pétrole permettra une réduction d'au moins 65% des émissions de CO2 sur son cycle de vie, assure TotalEnergies.



'C'est une petite révolution pour la course automobile et une preuve concrète de la stratégie de TotalEnergies d'accompagner ses clients et partenaires vers la neutralité carbone', explique Patrick Pouyanné, Président-directeur général de TotalEnergies.



'Les biocarburants ont un rôle important à jouer pour faire progresser le secteur des transports en réduisant de façon immédiate ses émissions de CO2. La plus exigeante des courses d'endurance automobile se révèle plus que jamais un véritable laboratoire pour TotalEnergies et une vitrine pour l'ensemble du sport automobile', a-t-il ajouté.



