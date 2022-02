Totalenergies : Lancement du projet du Lac Albert

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - TotalEnergies fait savoir que les partenaires du projet de développement du Lac Albert (Ouganda et Tanzanie), ont annoncé la décision finale d'investissement et le lancement de ce projet majeur représentant un montant global d'investissement d'environ 10 milliards de dollars US.



Le développement du Lac Albert comprend les projets pétroliers amont de Tilenga et Kingfisher en Ouganda et la construction de l'oléoduc East African Crude Oil Pipeline (EACOP) en Ouganda et en Tanzanie.



Le projet Tilenga, opéré par TotalEnergies, et le projet Kingfisher, opéré par la China National Offshore Oil Corporation (CNOOC), devraient rentrer en production en 2025 et atteindre une production cumulée de 230 000 barils par jour en plateau.



Les partenaires amont sont TotalEnergies (56,67 %), la CNOOC (28,33 %) et l'Uganda National Oil Company (UNOC) à 15 %.



'Le développement des ressources du Lac Albert est un projet majeur pour l'Ouganda et la Tanzanie et notre ambition est d'en faire un projet exemplaire en termes de prospérité partagée et de développement durable',a déclaré Patrick Pouyanné, président-directeur général de TotalEnergies.



'Avec la signature ce jour d'un accord-cadre relatif aux énergies renouvelables, nous jetons les bases pour déployer notre stratégie multi-énergies en Ouganda et contribuer à l'accès à l'énergie des populations', a-t-il ajouté.



