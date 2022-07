Totalenergies : Lancement de trois projets en Angola

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - TotalEnergies annonce le lancement des développements du champ pétrolier de Begonia, des champs gaziers de Quiluma et Maboqueiro, ainsi qu'un premier projet photovoltaïque en Angola.



TotalEnergies annonce la décision finale d'investissement sur Begonia, premier développement sur le bloc 17/06 situé à 150 kilomètres au large des côtes de l'Angola. La mise en service, prévue pour fin 2024, augmentera la production de 30 000 barils par jour.



Le groupe annonce également la décision finale d'investissement du projet ' Non Associated Gas 1 ' (NAG1), dans lequel la Compagnie détient une participation de 11,8%.



Le groupe s'est également vu attribuer par les autorités angolaises, la concession qui permettra la construction de la centrale photovoltaïque de Quilemba, d'une capacité de 35 MWc, avec la possibilité d'y ajouter 45 MWc dans une deuxième phase.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.