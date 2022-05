Totalenergies : TotalEnergies lance la production sur le champ pétrolier de Mero 1 au Brésil

(Reuters) - TotalEnergies a annoncé lundi avoir démarré la production du champ pétrolier de Mero 1, situé à plus de 150 kilomètres au large de Rio de Janeiro, au Brésil.

"Ce démarrage permettra d'augmenter la production de TotalEnergies dans le bassin pré-salifère de Santos (...) de 30.000 barils par jour au deuxième trimestre et de 60.000 barils par jour au quatrième trimestre 2022, pour atteindre près de 120.000 barils par jour à fin 2022", a déclaré le président-directeur général, Patrick Pouyanné.

Le groupe pétrolier a lancé la première phase (Mero 1) en 2017.

Elle sera suivie de trois autres phases de développement, avec les FPSO Mero 2, Mero 3 et Mero 4, ayant chacune une capacité de production de 180.000 barils par jour et dont les démarrages sont prévus entre 2023 et 2025, a déclaré le groupe dans un communiqué.

