Totalenergies : Lance l'appel à partenaires pour sa fondation

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Depuis 2020, l'appel à partenaires lancé chaque année par la Fondation TotalEnergies permet à de nouvelles associations de présenter leurs projets dans le domaine de l'Éducation et de l'Insertion.



Au mois de septembre 2022, neuf associations ont été sélectionnées et bénéficieront d'un accompagnement et d'un soutien financier.



Pour rappel, la Fondation TotalEnergies est dotée par la compagnie d'un budget de 200 millions d'euros sur les cinq années 2023-2027, avec une priorité : la jeunesse.



Trois ans après le premier lancement de son appel à partenaires en France, la Fondation a étudié 200 dossiers, parmi lesquels la Fondation a choisi de soutenir 26 projets à fort impact social bénéficiant à près de 55 000 jeunes parmi les plus vulnérables.



Jacques-Emmanuel Saulnier, Directeur Engagement citoyen et Délégué général de la Fondation TotalEnergies a déclaré : ' L'appel à partenaires nous donne chaque année l'opportunité d'identifier de nouvelles initiatives et de contribuer à la mise en place de dispositifs innovants sur tout le territoire. '



Le prochain appel à partenaires sera lancé au 1er trimestre 2023.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.