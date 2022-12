Totalenergies : L'une des plus fortes hausses du CAC en 2022

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Avec un bond qui atteint pas loin de 32% depuis le 1er janvier, l'action TotalEnergies affiche l'une des meilleurs performances de l'indice CAC40 en 2022, après Thales qui réalise un gain annuel de l'ordre de 59%.



Une forte progression du titre qui est liée à la guerre en Ukraine et à la crise dans le secteur de l'énergie. D'autres valeurs ont également flambé comme par exemple le titre Exxon Mobil qui a gagné près de 88% depuis le 1er janvier.



Oddo BHF avait réaffirmé mi-octobre son opinion 'surperformance' sur TotalEnergies, tout en relevant son objectif de cours de 60 à 66 euros, avec des BPA rehaussés de 11% en 2022 et de 27,5% en 2023 en raison notamment d'un scenario de prix du pétrole plus élevé.



Le bureau d'études avait souligné que le groupe énergétique 'offre un rendement de FCF yield d'environ 25% couplé à un excellent rendement global (y compris des rachats d'actions) de 12%, un des meilleurs du secteur et une très bonne visibilité'.



Berenberg avait également réitéré son conseil 'achat' sur TotalEnergies en octobre dernier et avait augmenté légèrement son objectif de cours à 65 euros, laissant son estimation de BPA globalement inchangée pour 2022, mais augmentant de 2% celle pour 2023 en raison de résultats gaziers plus solides attendus.



'Le groupe reste bien placé pour croître dans le GNL à moyen terme, dispose d'un pipeline attrayant de projets conventionnels pour soutenir les flux de trésorerie en E&P (exploration et production) et continue d'avoir les plans de croissance les plus ambitieux', avait souligné l'analyste.



