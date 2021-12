Totalenergies : L'UE autorise une nouvelle entreprise avec 3G

(CercleFinance.com) - La Commission européenne a approuvé la création d'une entreprise commune par Three Gorges Corporation (3G), basée en Chine, et par TotalEnergie.



L'entreprise commune investira dans un petit réseau de recharge des véhicules électriques, qu'elle construira et exploitera, et s'associera à des services de plateforme de rechargement de tiers en Chine.



3G exerce ses activités principalement sur les marchés du développement, de la construction et de l'exploitation de projets hydroélectriques et d'autres projets ayant trait aux énergies renouvelables, comme l'énergie éolienne, l'énergie solaire et l'utilisation des ressources en eau.



La Commission a conclu que l'opération envisagée ne soulèverait pas de problème de concurrence compte tenu de son impact limité sur la structure du marché.



