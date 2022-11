Totalenergies : L'UE autorise l'acquisition de Total Egypt

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - La Commission européenne annonce avoir approuvé, en vertu du règlement européen sur les concentrations, l'acquisition du contrôle conjoint de TotalEnergies Marketing Egypt LLC (Total Egypt), société basée en Égypte, par Abu Dhabi National Oil Company for Distribution PJSC (ADD), basée aux Émirats arabes unis, et TotalEnergies Marketing Afrique SAS (TotalEnergies), basée en France - cette dernière contrôlant déjà Total Egypt avant l'opération.



Total Egypt est active dans la vente au détail de carburant et de produits alimentaires, les services de lavage automobile, les lubrifiants, le carburant d'aviation et la distribution de carburant en vrac en Égypte.



ADD commercialise et distribue des produits pétroliers.



TotalEnergies est active à l'échelle mondiale dans la recherche, l'industrie et le commerce des hydrocarbures et plus généralement dans le domaine de l'énergie.



La Commission a conclu que l'acquisition envisagée ne soulèverait pas de problème de concurrence, compte tenu de son impact très limité sur la structure du marché.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.