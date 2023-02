Totalenergies : Exposition jugée limitée à l'indien Adani

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - TotalEnergies a mis en avant vendredi une exposition 'limitée' aux coentreprises d'Adani, le conglomérat indien qui fait face à de sérieuses accusations de fraudes comptables depuis une semaine.



Le géant français de l'énergie indique que l'exposition résultant de ces participations représente 2,4% (soit 3,1 milliards de dollars) de ses capitaux employés et seulement 180 millions de dollars en termes de résultat opérationnel net pour 2022.



Pour mémoire, TotalEnergies et le groupe Adani se sont engagés en 2018 dans un partenariat en développant ensemble une première co-entreprise dans le secteur du gaz naturel liquéfié (GNL), Adani Total Private Limited (ATPL), dont le groupe détient 50% des parts.



Total rappelle qu'il détient par ailleurs, depuis 2019, une participation de 37,4% dans la société cotée Adani Total Gas Limited (ATGL), spécialisée dans la distribution de gaz de ville.



TotalEnergies avait ensuite étendu son partenariat avec Adani en 2020 avec l'acquisition d'une participation minoritaire de 20% dans la société cotée Adani Green Energy Limited (AGEL), puis d'une participation de 50% dans un portefeuille d'actifs solaires appartenant à AGEL pour un investissement total de 2,5 milliards de dollars.



Le groupe précise que ses investissements réalisés dans les entités d'Adani ont été effectués dans le plus strict respect des lois et de ses processus de gouvernance interne.



Les opérations de 'due diligences' menées à l'occasion de ces investissements ont été jugées 'satisfaisantes' après avoir été conduites conformément aux meilleures pratiques, poursuit encore le groupe.



L'action Adani Enterprises est sous pression depuis plus d'une semaine suite à des accusations de fraude formulées par la société d'investissement américaine Hindenburg Research.



Le titre TotalEnergies a cédé 5,4% cette semaine dans le sillage de l'affaire, même si son cours rebondissait de 0,6% vendredi matin dans les premiers échanges.



