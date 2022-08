Totalenergies : En recul, un broker abaisse sa cible

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - TotalEnergies cède plus de 1% à Paris, pénalisé par une analyse deBerenberg qui réaffirmé sa recommandation 'achat' sur le titre tout en abaissant son objectif de cours de 66 à 63 euros.



'Le portefeuille a absorbé la perte des actifs russes et continue d'offrir une croissance attrayante, tant en pétrole et gaz conventionnels que dans les énergies renouvelables', souligne le broker, qui pointe aussi un rendement total pour l'actionnaire à deux chiffres.



Berenberg ajuste néanmoins ses estimations pour TotalEnergies, avec des BPA en baisses de 5% et 7% pour 2022 et 2023 respectivement, en raison de bénéfices légèrement inférieurs attendus en exploration-production, gaz intégré, renouvelables et électricité.





