Totalenergies : En légère hausse avec des propos de broker

(CercleFinance.com) - TotalEnergies se hisse dans le vert en grappillant près de 1%, avec des propos favorables de Barclays qui réaffirme sa recommandation 'surpondérer' et son objectif de cours de 72 euros, saluant la publication de la veille de sa marge de raffinage.



Pour rappel, sa marge sur coûts variables, raffinage Europe (marge de raffinage), s'est établie à 73,6 dollars par tonne au dernier trimestre 2022, contre 99,2 dollars au trimestre précédent, mais 16,7 dollars un an auparavant.



La compagnie pétro-gazière a aussi indiqué à cette occasion que ses rachats d'actions ont été de deux milliards de dollars sur le quatrième trimestre 2022 'et devraient se poursuivre au même rythme au premier trimestre 2023'.



'Les flux de trésorerie devraient bénéficier de la réalisation des couvertures, compensant les réalisations plus faibles dans le gaz. En aval, la volatilité a compensé dans une certaine mesure les marges plus faibles', souligne Barclays.



