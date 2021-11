Totalenergies : Échange de crédits carbone avec le Suriname

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - TotalEnergies annonce la signature d'un partenariat public-privé avec le gouvernement du Suriname afin de soutenir la stratégie nationale de réduction des émissions de gaz à effet de serre en préservant les forêts du pays.



Alors que la forêt amazonienne du Suriname couvre plus de 15 millions d'hectares et absorbe des millions de tonnes de CO2 chaque année, 'cet accord d'échange de crédits carbone est une étape historique pour le Suriname', explique Silvano Tjong-Ahin, ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement du Suriname.



' Le marché des crédits carbone a un avenir très prometteur pour les pays à haut couvert forestier et faible déforestation (High Forest Low Deforestation, HFLD), mais les bénéfices ne seront pas uniquement déterminés par les simples forces du marché. Ils seront principalement déterminés par la capacité des institutions publiques à gérer les ressources naturelles de leurs pays à un niveau d'expertise sans précédent. Cet accord avec TotalEnergies leur en donne l'opportunité ', conclut le responsable.





