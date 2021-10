Totalenergies : Développe son portefeuille renouvelable

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - TotalEnergies, qui détient une participation de 20 % dans AGEL, ajoute aujourd'hui une capacité nette d'environ 1,4 GWc de projets en opération et en construction à son portefeuille renouvelable.



SB Energy India dispose d'un portefeuille global de projets renouvelables de 5 GWac à travers quatre États indiens.



Ces projets font tous l'objet de contrats d'achat d'énergie sur 25 ans avec des contreparties souveraines telles que Solar Energy Corporation of India (SECI), NTPC et NHPC.



Cette transaction valorise SB Energy India à un montant d'environ 3,5 milliards de dollars.



' Cette transaction et notre partenariat avec AGEL sont des contributeurs clés à l'objectif de la Compagnie d'atteindre 35 GW de capacité de production brute d'origine renouvelable d'ici à 2025 et de figurer dans le top 5 mondial des producteurs d'énergies renouvelables d'ici à 2030. ' a déclaré Patrick Pouyanné, Président-directeur général de TotalEnergies.



