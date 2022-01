Totalenergies : Développe son activité au Mozambique

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - TotalEnergies annonce renforcer sa présence au Mozambique via l'acquisition du réseau de stations-service, de l'activité de vente de produits pétroliers et des actifs logistiques de BP.



La transaction porte sur un réseau de 26 stations-service, un portefeuille de clients industriels et 50 % du capital de SAMCOL, entreprise de logistique jusqu'ici détenue conjointement par TotalEnergies et BP, qui opère les dépôts de carburants de Matola, Beira et Nacala.



Ces actifs vont renforcer le réseau existant de TotalEnergies au Mozambique, qui comprend déjà 57 stations-service, ainsi que ses activités B2B.



