Totalenergies : Deux partenariats pour l'environnement

(CercleFinance.com) - TotalEnergies indique avoir conclu deux partenariats opérationnels avec des promoteurs australiens de projets carbone pour développer des puits naturels de carbone souterrains en Australie et contribuer à la prévention des feux de savane, notamment en Afrique.



D'une part, le groupe français s'est ainsi associé à AgriProve pour une opération de séquestration du carbone dans le sol sur 20.000 hectares en Australie, de façon à éliminer de l'atmosphère plus de trois millions de tonnes de CO2 équivalent sur 25 ans.



D'autre part, un partenariat avec Corporate Carbon vise à développer une méthodologie internationale de prévention des feux de savane basé sur les savoir-faire autochtones australiens pour contribuer à préserver la savane africaine.



