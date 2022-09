Totalenergies : Deux moments pour la formation et l'insertion

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - TotalEnergies célèbre deux moments pour la formation et l'insertion professionnelle des jeunes : le premier, à L'Industreet, avec la remise des certifications professionnelles à 30 apprenants, et le deuxième, avec l'inauguration de l'Iron Academy, une toute nouvelle Ecole de Production construite aux côtés de L'Industreet.



Cette journée est également l'opportunité de lancer une campagne nationale de sensibilisation grand public, signée ' Fondation TotalEnergies pour la jeunesse ', dont l'objectif est aussi de changer le regard sur les parcours de réussite grâce à trois portraits de jeunes diffusés dans la presse nationale et régionale et un film destiné aux réseaux sociaux.



' Agir pour la jeunesse est au coeur de toutes les actions menées et soutenues par notre Fondation et sa centaine d'associations partenaires. Les résultats de notre engagement pour la formation et l'insertion professionnelle des jeunes sont tangibles et concrets. L'Industreet et l'Ecole de Production Iron Academy, deux initiatives phares reposant sur la pédagogie du faire pour apprendre, en sont la preuve ', a déclaré Patrick Pouyanné, Président-directeur général de TotalEnergies.



