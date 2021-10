Totalenergies : Des mesures pour l'industrie en Ecosse

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - TotalEnergies s'est engagé hier aux côtés de ses partenaires à prendre des mesures en faveur du développement industriel écossais, dans le cadre de leur participation à l'appel d'offres ScotWind.



Si la ferme éolienne du consortium devait être sélectionnée, ce sont quelque 140 millions de livres (environ 170 millions d'euros) qui seront investis dans un programme visant à développer la chaîne d'approvisionnement écossaise, a promis le groupe énergétique.



Cette enveloppe s'articulera autour du soutien direct apporté aux fournisseurs et à l'amélioration des infrastructures portuaires dans les Orcades, à Caithness, et plus généralement en Ecosse, poursuit-il.



Le projet prévoit notamment la constitution d'un fonds d'investissement dédié à la chaîne d'approvisionnement et aux infrastructures afin d'améliorer les capacités et la compétitivité des fournisseurs.



Ces annonces interviennent alors que TotalEnergies a inauguré son pôle éolien en mer pour le Royaume-Uni, à Aberdeen, une ville dans laquelle le groupe est présent depuis 50 ans.



