Totalenergies : Des mesures en faveur des TPE

(CercleFinance.com) - TotalEnergies a annoncé vendredi qu'il allait aider les très petites entreprises (TPE) ayant souscrit un contrat d'électricité à faire face à la crise énergétique.



Compte tenu de la récente baisse des cours de l'électricité, le groupe indique avoir mis à jour sa grille tarifaire sur la base d'un prix ramené à 320 euros le mégawattheure (MWh).



Parallèlement, les TPE ayant signé un contrat d'électricité entre le 1er août et le 30 novembre 2022 se verront proposer un prix annuel moyen de 320 euros le MWh après prise en compte du mécanisme d'amortissement mis en place par les pouvoirs publics.



Ainsi, ces TPE pourront bénéficier d'tarif équivalent à celui applicable à compter de janvier 2023.



Pour mémoire, TotalEnergies avait répercuté à ses clients professionnels, entre août et novembre dernier, des prix records pouvant aller au-delà de 1000 euros le mégawattheure (MWh).



Dans son communiqué, le groupe rappelle qu'il commercialise de l'électricité à 5,7 millions de sites en France à partir d'un parc de production de centrales à gaz de 2,6 GW et d'un parc d'énergies renouvelables de 1,5 GW ne couvrant qu'une partie de ses ventes, ce qui le conduit à s'approvisionner sur le marché de gros.



