Totalenergies : Dépréciation de 3,7 Mds$ en lien avec Novatek

(CercleFinance.com) - Alors que la société TotalEnergies a engagé son retrait progressif des actifs russes, elle indique détenir une participation de 19,4 % dans la société Novatek - un producteur russe de gaz naturel - participation qu'elle n'est pas en mesure de céder, compte tenu des accords en vigueur entre actionnaires.



Il lui est en effet interdit de vendre des actifs à un des principaux actionnaires de Novatek en raison des sanctions le visant.



Compte tenu des sanctions européennes en vigueur depuis le début du conflit, les deux administrateurs représentant TotalEnergies au sein du conseil d'administration de Novatek sont conduits à s'abstenir lors des séances du conseil d'administration de cette société.



Dans ces conditions, le Conseil d'Administration de TotalEnergies a décidé du retrait des représentants de la Compagnie au Conseil d'Administration de PAO Novatek avec effet immédiat.



TotalEnergies indique que la participation de 19,4 % détenue dans Novatek ne sera plus consolidée dans les comptes de la Compagnie.



Cela conduira à reconnaître dans les comptes du 4èmetrimestre 2022 une dépréciation d'environ 3,7 milliards de dollars. Par ailleurs TotalEnergies n'enregistrera plus de réserves au titre de sa participation dans la société Novatek, avec un impact sur les réserves prouvées déclarées à fin 2021 de 1,7 milliards de barils.



