Totalenergies : Déploie une technologie développée par Qnergy

(CercleFinance.com) - TotalEnergies annonce avoir déployé une technologie développée par Qnergy. Cette technologie permet de réduire significativement les émissions de méthane liées à ses opérations sur le gisement de gaz de Barnett aux États-Unis.



La solution permet de convertir les instruments fonctionnant au méthane en instruments fonctionnant à l'air comprimé, éliminant ainsi le rejet de méthane dans l'atmosphère au cours du processus.



' Dans le cadre d'un projet pilote réussi sur le site de Barnett en mars 2021, la technologie de Qnergy a prouvé qu'elle était une solution fiable, simple à installer et à opérer, pouvant éliminer jusqu'à 98 % des émissions de méthane provenant de l'instrumentation utilisant du gaz naturel ' indique le groupe.



TotalEnergies a décidé d'installer cette nouvelle technologie en déployant 100 unités sur le champ Barnett en 2021 et 2022. Le déploiement de 300 unités supplémentaires sur l'ensemble du champ permettra de réduire les émissions de méthane des dispositifs pneumatiques d'environ 7 000 tonnes par an d'ici fin 2024.



