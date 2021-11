Totalenergies : Démarrage du parc éolien offshore de Yunlin

(CercleFinance.com) - TotalEnergies annonce le démarrage de la production d'électricité de la première éolienne en mer du parc de Yunlin, un parc de 80 éoliennes d'une capacité nominale de 8 MW situé au large de Taïwan.



La Compagnie a rejoint ce projet, opéré par wpd, avec une participation de 23% en mai 2021 aux côtés du groupe EGCO et d'un consortium d'investisseurs japonais mené par Sojitz.



Une fois pleinement opérationnelle, cette installation produira 2,4 térawatts-heure (TWh) d'électricité renouvelable par an, soit l'équivalent de la consommation annuelle de 605 000 foyers.





