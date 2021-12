Totalenergies : Démarrage de production d'un projet en Angola

(CercleFinance.com) - TotalEnergies, opérateur du bloc 17 en Angola (avec une participation de 38%), annonce le démarrage de la production de CLOV Phase 2, projet raccordé au FPSO (unité flottante de production, de stockage et de déchargement) existant de CLOV.



La production de ce projet satellite atteindra 40.000 barils équivalent pétrole par jour mi-2022. Situées à environ 140 kilomètres des côtes angolaises, les ressources de CLOV Phase 2 sont estimées à 55 millions de barils équivalent pétrole.



'Lancé en 2018, le projet a été mené dans le respect du budget initial et des durées d'exécution prévues malgré les contraintes liées à la pandémie de Covid-19', souligne le géant énergétique français.



