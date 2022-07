Totalenergies : Démarrage d'une production au Nigéria

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - TotalEnergies, en tant qu'opérateur (40%) du bloc OML 99 en partenariat avec la Nigerian National Petroleum Corporation (60%), annonce démarrer la production du champ d'Ikike, au Nigéria, projet lancé quelques mois avant le début de la pandémie de Covid.



Située à 20 kilomètres de la côte et à une profondeur de 20 mètres environ, la plateforme d'Ikike est raccordée au site d'Amenam par un pipeline multiphasique de 14 km. Sa production atteindra un pic de 50.000 barils équivalent pétrole par jour d'ici fin 2022.



Le projet tire parti d'installations existantes pour réduire les coûts et a été conçu pour limiter les émissions de gaz à effet de serre : estimées à moins de 4 kg CO2e/bep, elles contribueront à réduire l'intensité carbone du portefeuille amont de TotalEnergies.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.