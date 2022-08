Totalenergies : Démarrage d'un parc éolien en Ecosse

(CercleFinance.com) - TotalEnergies et son partenaire SSE Renewables annoncent le démarrage de la production d'électricité du parc éolien offshore Seagreen, situé à 27 km au large de la côte d'Angus en Écosse, parc dans lequel le groupe français détient une participation de 51%.



La première turbine, sur un total de 114, a été mise en service tôt lundi matin. L'objectif est que le parc représentant une capacité de 1075 MW soit pleinement opérationnel au cours du premier semestre 2023.



Le projet, d'un coût de 4,3 milliards de dollars, sera le plus grand parc éolien offshore d'Écosse et le plus profond du monde sur fondation fixe. Une fois pleinement opérationnel, il pourra produire environ cinq térawatts-heure d'électricité renouvelable par an.



