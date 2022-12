Totalenergies : Décision d'investissement en Arabie Saoudite

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - TotalEnergies annonce avoir pris la décision finale d'investissement pour la construction d'un site pétrochimique de taille mondiale en Arabie Saoudite avec la Saudi Arabian Oil Company (Aramco).



Le complexe ' Amiral ', détenu et opéré à terme par la raffinerie de SATORP, située à Jubail sur la côte orientale du pays, sera intégré au site existant.



Ce site pétrochimique permettra à la raffinerie de traiter les gaz et le naphta qu'elle produit, ainsi que de l'éthane et de l'essence naturelle que lui fournira Aramco.



Le complexe comprendra un vapocraqueur sur charges mixtes d'une capacité de production d'1,65 million de tonnes d'éthylène par an ainsi que deux unités de production de polyéthylène de classe mondiale, assure TotalEnergies.



Ce projet représente à lui seul un investissement d'environ 11 milliards de dollars, dont 4 milliards de dollars financés sur fonds propres par Aramco (62,5 %) et TotalEnergies (37,5 %).



Le chantier doit commencer au premier trimestre de 2023 et le démarrage des opérations commerciales est prévu pour 2027.



