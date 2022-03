Totalenergies : Débute la production de SAF en Normandie

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - TotalEnergies annonce avoir démarré avec succès la production de carburation d'aviation durable (SAF) au sein d'un nouveau site en Normandie, complétant ainsi ses capacités de production en SAF de La Mède (Bouches-du-Rhône) et d'Oudalle (Seine-Maritime).



TotalEnergies fait savoir qu'il est désormais en mesure de répondre à la demande de ses clients et à la législation française, qui fixe un taux d'incorporation de 1% de biocarburants aériens durables dans le SAF depuis le 1erjanvier 2022.



TotalEnergies produira également des SAF à partir de sa plateforme zéro pétrole de Grandpuits (Seine-et-Marne) dès 2024.



L'ensemble de ces biocarburants aériens durables, destinés aux aéroports français, sera produit à partir de déchets et résidus, issus notamment de l'économie circulaire.



