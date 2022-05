Totalenergies : Début de la construction du projet Eolmed

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - TotalEnergies annonce l'entrée en construction du projet Eolmed, opéré parQairet dont TotalEnergies est partenaire à hauteur de 20%. Ce projet de 30 MW, dont la mise en production est prévue d'ici 2024, est situé à plus de 18 km au large des côtes de Gruissan et de Port-La-Nouvelle.



Le site sera composée de trois éoliennes de 10 MW montées sur des flotteurs en acier et reliées au Réseau de Transport d'Électricité (RTE) par un câble sous-marin.



'Le projet répond aux objectifs des partenaires d'assurer sa bonne intégration environnementale et de valoriser le savoir-faire de la Région Occitanie grâce à l'implication de l'ensemble des parties prenantes', indique TotalEnergies.



Le projet s'inscrit dans la stratégie de TotalEnergies de développement de l'éolien flottant, qui permet d'accéder à des sites plus profonds, plus éloignés des côtes et de tirer parti de ressources de vent plus importantes.





