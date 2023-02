Totalenergies : De nouvelles rémunérations pour les salariés

(CercleFinance.com) - TotalEnergies annonce avoir décidé d'augmenter de 15% pour 2022, par rapport à 2021, le budget des bonus des salariés non-cadres (ouvriers, employés, techniciens et agents de maitrise), ainsi que le budget des parts variables des cadres en France.



Compte tenu de l'inflation, une augmentation de 0,5% supplémentaire sera aussi accordée à l'ensemble des salariés concernés par l'accord d'octobre dernier sur la paie de février 2023, soit une enveloppe finale d'augmentation salariale de 7,5%.



En outre, en réponse au souhait formulé par les organisations syndicales signataires de l'accord, le groupe prend un engagement supplémentaire en augmentant de 5% les dotations des activités sociales et culturelles de ses comités sociaux et économiques.



