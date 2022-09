Totalenergies : Crédit Suisse maintient son opinion

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Crédit Suisse maintient sa recommandation Surperformance sur le titre TotalEnergies avec un objectif de cours de 73E.



La sous-performance de TotalEnergies, à la veille de sa journée de stratégie et de perspectives du 28 septembre est en grande partie due 'à l'incertitude concernant sa stratégie post-Russie et l'allocation de son capital', annonce l'analyste.



Crédit Suisse s'attend à ce que TotalEnergies maintienne son budget d'investissement de cette année à 16 milliards de dollars 'afin de répondre à la crise énergétique par des projets à cycle court et d'accélérer la transition énergétique'.



La simplification de sa politique de retour aux actionnaires, qui est désormais exprimée en termes de 'cash-flow excédentaire', pourrait lui valoir 'davantage de crédit de la part des investisseurs'.



'Nous attendons de la direction qu'elle présente un plan stratégique actualisé pour la Russie', ajoute Crédit Suisse.



