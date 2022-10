Totalenergies : Création d'une joint-venture au Brésil

(CercleFinance.com) - TotalEnergies annonce la création d'une joint-venture avec Casa dos Ventos (CDV), premier développeur renouvelable du Brésil, en vue de développer, construire et exploiter le portefeuille de projets renouvelables de Casa Dos Ventos.



Ce portefeuille comprend 700 MW de capacité éolienne terrestre en exploitation, 1 GW d'éolien terrestre en construction, ainsi que 2,8 GW d'éolien terrestre et 1,6 GW de projets solaires dont le développement est à un stade avancé.



TotalEnergies, qui prendra 34% de la coentreprise, acquittera un montant en cash de 550 millions de dollars et un complément de prix jusqu'à 30 millions. Il aura aussi la possibilité d'acquérir 15% de parts supplémentaires après cinq ans.



