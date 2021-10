Totalenergies : Création d'une coentreprise avec Simply Blue

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - TotalEnergies et Simply Blue Group ont annoncé la création de la coentreprise TotalEnergies SBE US pour contribuer à l'essor de l'éolien flottant aux États-Unis.



“TotalEnergies SBE US combinera l'expertise en projets offshore de TotalEnergies, le savoir-faire de Simply Blue Group dans l'éolien flottant, et l'expérience d'une équipe de développeurs américains aux liens forts avec États et communautés locales ' indique le groupe.



' Nous visons une capacité de production installée de 100 gigawatts d'énergies renouvelables d'ici 2030, dont une partie proviendra de l'éolien flottant. ', a déclaré Stéphane Michel, Directeur Général Gas, Renewables & Power de TotalEnergies.



